На россии вспыхнуло жилое здание: более 300 человек эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября УНН. В тюменской области на россии загорелась крыша жилого дома после бытового взрыва, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Площадь пожара на кровле жилого дома, который произошел после взрыва газа в тобольске тюменской области, по уточненным данным, составляет 800 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в регионе.
По данным регионального департамента здравоохранения, три человека госпитализированы в областную больницу №3.
Также известно, что 320 жильцов из 98 квартир эвакуированы из жилого дома в тобольске тюменской области, где после взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города максим афанасьев.
Напомним
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