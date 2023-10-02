рф почала обмежувати постачання електроенергії до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. російський державний енергетичний холдинг ІнтерРАО у понеділок заявив, що почав обмежувати постачання електроенергії до Китаю, тоді як переговори щодо підвищення цін продовжуються. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Минулого тижня «ІнтерРАО» заявило, що підвищить ціни на електроенергію на 7% для споживачів у деяких країнах внаслідок нових експортних мит, що набрали чинності 1 жовтня, а також обмежить або припинить постачання, якщо споживачі відмовляться приймати електроенергію.
Китай є найбільшим ринком для експорту електроенергії з росії за межами Євразійського економічного союзу, до якого входять росія і кілька інших колишніх радянських держав.
Ще минулого місяця росія оголосила про введення експортних мит, прив'язаних до курсу рубля, на широкий спектр товарів, хоч і з винятками, включаючи нафту та газ.
Ставка складе від 4% до 7%, якщо рубль буде слабшим за 80 за долар. Наразі він торгується на рівні 98,36 за долар.
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