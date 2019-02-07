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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75937 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134136 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131499 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

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Российской биатлонистке разрешили выступать за сборную Украины

Российской биатлонистке разрешили выступать за сборную Украины

Киев  •  УНН

 • 16061 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) написал письмо в адрес Федерации биатлона Украины, в котором проинформировал о разрешении изменения спортивного гражданства для биатлонистки Анастасии Рассказовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Спортсменка сможет принять участие за сборную Украины в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в швейцарском Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).

20-летняя Рассказова входила в юниорскую сборную России. Также в прошлом сезоне она выступала за Россию на юниорском Кубке IBU. В 2017 году биатлонистка принимала участие в юниорском чемпионате мира.

Напомним, 20-летняя украинская биатлонистка Екатерина Бех получила право побороться за самые высокие места в заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Она в августе 2018 года вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, а также с тренером Ильей Лопуховым переехала в Украину. Уроженка Хабаровска до 2018 года представляла Россию.

Украинские Национальные Новости

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