Российской биатлонистке разрешили выступать за сборную Украины

Спортсменка сможет принять участие за сборную Украины в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в швейцарском Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).

20-летняя Рассказова входила в юниорскую сборную России. Также в прошлом сезоне она выступала за Россию на юниорском Кубке IBU. В 2017 году биатлонистка принимала участие в юниорском чемпионате мира.

Напомним, 20-летняя украинская биатлонистка Екатерина Бех получила право побороться за самые высокие места в заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Она в августе 2018 года вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, а также с тренером Ильей Лопуховым переехала в Украину. Уроженка Хабаровска до 2018 года представляла Россию.