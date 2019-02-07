Російській біатлоністці дозволили виступати за збірну України

Спортсменка зможе взяти участь за збірну України в змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в швейцарському Торсбі (1-2 березня), а також в юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушене (6-10 березня).

20-річна Рассказова входила до юніорської збірної Росії. Також минулого сезону вона виступала за Росію на юніорському Кубку IBU. У 2017 році біатлоністка брала участь в юніорському чемпіонаті світу.

Нагадаємо, 20-річна українська біатлоністка Катерина Бех отримала право поборотися за найвищі місця в заключному етапі Кубку світу з біатлону. Вона у серпні 2018 року разом з Анастасією Рассказовою та Оксаною Москаленко, а також з тренером Іллею Лопуховим переїхала в Україну. Уродженка Хабаровська до 2018 року представляла Росію.