ПВО на Донбассе сбила российский беспилотник-разведчик

"Вчера, 16 августа, силами и средствами ПВО ОС было зафиксировано беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку наших позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. Сразу же дежурные средства ПВО были приведены в боеготовность "полная". После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением ПВО ОС", - сообщили в штабе.

Как отмечается, при обследовании установлено, что беспилотник оборудован "камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени".

"Отдельные составляющие БПЛА, в частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность РФ к поставке вооружения на Донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тысяч долларов США", - добавили в пресс-центре.

"Таким образом, Российская Федерация продолжает осуществлять поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины. Одновременно с этим, российской стороной проводится исследовательская работа по оценке реальных возможностей техники военного назначения, используя оккупированные территории Украины в качестве полигона", - резюмировали в штабе ООС.

Напомним, госдеп США призвал Россию вывести войска из Украины.