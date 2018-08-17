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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

ППО на Донбасі збила російський безпілотник-розвідник

Київ • УНН

 • 13959 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Засоби протиповітряної оборони Об'єднаних сил напередодні зафіксували безпілотник російських окупаційних військ, який проводив розвідку українських позицій на напрямку Первомайськ–Сєвєродонецьк–Сватово. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.

ППО на Донбасі збила російський безпілотник-розвідник

"Вчора, 16 серпня, силами і засобами ППО ОС було зафіксовано безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку наших позицій на напрямку Первомайськ–Сєвєродонецьк–Сватово. Одразу ж чергові засоби ППО були приведені у боєготовність "повна". Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями, ціль було знищено вогневим підрозділом ППО ОС", - повідомили в штабі.

Як зазначається, під час обстеження встановлено, що безпілотник обладнаний "камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відеозйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу".

"Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією (яка перебуває під санкціями США та працює спільно з заводом виробником БПЛА "Орлан"), що доводить причетність РФ до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ проти української армії. Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів США", - додали у прес-центрі.

"Таким чином, Російська Федерація продовжує здійснювати пошук нових форм та способів застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України. Одночасно з цим, російською стороною проводиться дослідницька робота щодо оцінки реальних можливостей техніки військового призначення, використовуючи окуповані території України як полігону", - резюмували у штабі ООС.

Нагадаємо, держдеп США закликав Росію вивести війська з України.

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