Российский активист И.Дадин подтвердил избиения в колонии - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время встречи с правозащитниками российский активист Ильдар Дадин подтвердил факт его избиения в колонии. Об этом сообщил член комиссии по правам человека при президенте России Павел Чиков, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Заключенный в России оппозиционный активист Ильдар Дадин подтвердил факт его избиения в колонии в разговоре с правозащитниками", - говорится в сообщении.
П.Чиков отметил, что в колонии, где находится И.Дадин, сейчас работает комиссия по правам человека, и ее члены, сам П.Чиков и И.Каляпин, продолжат работу в колонии и в понедельник и вторник.
Напомним, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиения, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.
В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.
Как сообщал УНН, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.
Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.