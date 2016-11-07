Російський активіст І.Дадін підтвердив побиття в колонії - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час зустрічі з правозахисниками російський активіст Ільдар Дадін підтвердив факт його побиття в колонії. Про це повідомив член комісії Ради з прав людини при президентові Росії Павло Чиков, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ув’язнений у Росії опозиційний активіст Ільдар Дадін підтвердив факт його побиття в колонії в розмові з правозахисниками” — йдеться в повідомленні.
П.Чиков зазначив, що в колонії, де перебуває І.Дадін, нині працює комісія Ради з прав людини, і її члени, сам П.Чиков та І.Каляпін, продовжать роботу в колонії і в понеділок та вівторок.
Нагадаємо, на початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.
Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.
Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.
Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.