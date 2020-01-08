Российский "Аэрофлот" заявил о разработке альтернативных маршрутов из-за событий в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Российская авиакомпания “Аэрофлот” разработала новые альтернативные маршруты для своих рейсов после выхода рекомендаций Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманского залива. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. „Аэрофлот“ вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации”, — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе лоукостера “Победа” (дочерняя авиакомпания “Аэрофлота”) также сообщили, что “просчитали альтернативные маршруты”.
Как писал УНН, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).