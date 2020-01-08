Авіакатастрофа українського Boeing в Ірані: опубліковані відео перших хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ), іранські агентства та регіональні ЗМІ публікують фото та відео з місця катастрофи, передає УНН.
За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвала причиною катастрофи загоряння двигуна. Посольство України в Тегерані повідомило в Facebook, що версія теракту або ракетної атаки виключається, але через пару годин цю заяву прибрали з повідомлення.
Після катастрофи авіакомпанія МАУ призупинила рейси в Тегеран. Авіаційна влада США заборонила американським авіалініям проліт над територією Ірану, Іраку і Перської затоки. Про те, що їхні літаки будуть уникати повітряного простору Ірану, також заявили ряд світових авіакомпаній.
У свою чергу, американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій.
Іранське агентство Tasnim в Twitter опублікувало відео, на якому показані перші хвилини після падіння українського літака в Тегерані. На кадрах велика територія охоплена вогнем і димом.
Також велика кількість фотоматеріалів надійшла від Комітету Червоного Півмісяця (назва Комітету Червого Хреста у мусульманських країнах — ред.)
تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020
"Body parts were lying around everywhere."
An eyewitness describes the aftermath of the crash of Ukraine International Airlines Flight flight #PS752 near Tehran, Iran pic.twitter.com/DRvjupPMd9
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020