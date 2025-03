Авіакатастрофа українського Boeing в Ірані: опубліковані відео перших хвилин

За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвала причиною катастрофи загоряння двигуна. Посольство України в Тегерані повідомило в Facebook, що версія теракту або ракетної атаки виключається, але через пару годин цю заяву прибрали з повідомлення.

Після катастрофи авіакомпанія МАУ призупинила рейси в Тегеран. Авіаційна влада США заборонила американським авіалініям проліт над територією Ірану, Іраку і Перської затоки. Про те, що їхні літаки будуть уникати повітряного простору Ірану, також заявили ряд світових авіакомпаній.

У свою чергу, американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій.

Іранське агентство Tasnim в Twitter опублікувало відео, на якому показані перші хвилини після падіння українського літака в Тегерані. На кадрах велика територія охоплена вогнем і димом.

Також велика кількість фотоматеріалів надійшла від Комітету Червоного Півмісяця (назва Комітету Червого Хреста у мусульманських країнах — ред.)

