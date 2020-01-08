Авіакатастрофа українського Boeing в Ірані: опубліковані відео перших хвилин

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ), іранські агентства та регіональні ЗМІ публікують фото та відео з місця катастрофи, передає УНН.

За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвала причиною катастрофи загоряння двигуна. Посольство України в Тегерані повідомило в Facebook, що версія теракту або ракетної атаки виключається, але через пару годин цю заяву прибрали з повідомлення.

Після катастрофи авіакомпанія МАУ призупинила рейси в Тегеран. Авіаційна влада США заборонила американським авіалініям проліт над територією Ірану, Іраку і Перської затоки. Про те, що їхні літаки будуть уникати повітряного простору Ірану, також заявили ряд світових авіакомпаній.

У свою чергу, американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій.

Іранське агентство Tasnim в Twitter опублікувало відео, на якому показані перші хвилини після падіння українського літака в Тегерані. На кадрах велика територія охоплена вогнем і димом.

Також велика кількість фотоматеріалів надійшла від Комітету Червоного Півмісяця (назва Комітету Червого Хреста у мусульманських країнах — ред.)

 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME

— خبرگزاری تسنیم  (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

"Body parts were lying around everywhere."

An eyewitness describes the aftermath of the crash of Ukraine International Airlines Flight flight #PS752 near Tehran, Iran pic.twitter.com/DRvjupPMd9

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

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