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Авиакатастрофа украинского Boeing в Иране: опубликованы видео первых минут

Киев  •  УНН

 • 21970 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ), иранские агентства и региональные СМИ публикуют фото и видео с места катастрофы, передает УНН.

По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинский. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвала причиной катастрофы возгорания двигателя. Посольство Украины в Тегеране сообщило в Facebook, что версия теракта или ракетной атаки исключается, но через пару часов это заявление убрали из сообщения.

После катастрофы авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран. Авиационные власти США запретили американским авиалиниям пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. О том, что их самолеты будут избегать воздушного пространства Ирана, также заявили ряд мировых авиакомпаний.

В свою очередь, американская авиационная корпорация Boeing после катастрофы лайнера МАУ, следовавшего рейсом Тегеран-Киев, выпустила заявление по событиям.

Иранское агентство Tasnim в Twitter опубликовало видео, на котором показаны первые минуты после падения украинского самолета в Тегеране. На кадрах большая территория охвачена огнем и дымом.

Также большое количество фотоматериалов поступила от Комитета Красного Полумесяца (название Комитета Красного Креста в мусульманских странах — ред.)

تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار # سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME

— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

“Body parts were lying around everywhere”.

An eyewitness describes the aftermath of the crash of Ukraine International Airlines Flight flight # PS752 near Tehran, Iran pic.twitter.com/DRvjupPMd9

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing # B737 # PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

#Update Video of #Ukraine airlines # PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

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