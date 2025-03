Авиакатастрофа украинского Boeing в Иране: опубликованы видео первых минут

По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинский. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвала причиной катастрофы возгорания двигателя. Посольство Украины в Тегеране сообщило в Facebook, что версия теракта или ракетной атаки исключается, но через пару часов это заявление убрали из сообщения.

После катастрофы авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран. Авиационные власти США запретили американским авиалиниям пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. О том, что их самолеты будут избегать воздушного пространства Ирана, также заявили ряд мировых авиакомпаний.

В свою очередь, американская авиационная корпорация Boeing после катастрофы лайнера МАУ, следовавшего рейсом Тегеран-Киев, выпустила заявление по событиям.

Иранское агентство Tasnim в Twitter опубликовало видео, на котором показаны первые минуты после падения украинского самолета в Тегеране. На кадрах большая территория охвачена огнем и дымом.

Также большое количество фотоматериалов поступила от Комитета Красного Полумесяца (название Комитета Красного Креста в мусульманских странах — ред.)

