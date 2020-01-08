Російський "Аерофлот" заявив про розробку альтернативних маршрутів через події в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російська авіакомпанія “Аерофлот” розробила нові альтернативні маршрути для своїх рейсів після виходу рекомендацій Росавіації не використовувати повітряний простір над Іраном і Іраком, а також над Перською і Оманською затоками. Про це журналістам повідомили в пресслужбі авіакомпанії, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Відповідно до рекомендацій Росавіації розроблені альтернативні маршрути. Компанія знаходиться в постійному контакті з авіаційною владою Ірану і ОАЕ і готова вжити невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки польотів.” Аерофлот “разом з МЗС Росії і іншими відомствами уважно стежить за розвитком ситуації”, — повідомили в пресслужбі.
У прес-службі лоукостера “Перемога” (дочірня авіакомпанія “Аерофлоту”) також повідомили, що “прорахували альтернативні маршрути”.
Як писав УНН, у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).