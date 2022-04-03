Российских военных ждет Книга палачей: Зеленский анонсировал новый механизм правосудия

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"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма - совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм позволит Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом принимали участие в этой страшной войне против украинского народа, в преступлениях против наших людей", - сказал Зеленский.

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По его словам, Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности Украины, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

"Каждый, виновен в таких преступлениях, будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - добавил Глава государства.