Російських військових чекає Книга палачів: Зеленський анонсував новий механізм правосуддя

Цитата

"Я прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування і судового розгляду кожного злочину окупантів на территорії нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм дозволить Україні та світу притягти до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу, у злочинах проти наших людей", - сказав Зеленський.

Деталі

З його слів, Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки України, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні направити усі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

"Кожен, винний у таких злочинах, буде внесений у спеціальну Книгу палачів, буде знайдений і покараний", - додав Глава держави.