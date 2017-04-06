Российские СМИ снимают антиукраинские материалы в зоне АТО - разведка

"Центром информационного противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводятся съемки антиукраинских пропагандистских материалов с целью обвинения сил АТО в открытии огня и их дискредитации перед мировым сообществом накануне начала переговоров в формате "нормандской четверки" (6 апреля)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к съемкам провокационных роликов привлекался личный состав соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ в районах передовых подразделений вдоль линии разграничения.

Напомним, 5 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что командование вооруженных сил России обязало руководство 1-го и 2-го армейских корпусов на Донбассе передать им все личные дела офицерского состава.