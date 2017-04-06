Российские СМИ снимают антиукраинские материалы в зоне АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Военные средства массовой информации Российской Федерации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снимают пропагандистские материалы с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"Центром информационного противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводятся съемки антиукраинских пропагандистских материалов с целью обвинения сил АТО в открытии огня и их дискредитации перед мировым сообществом накануне начала переговоров в формате "нормандской четверки" (6 апреля)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к съемкам провокационных роликов привлекался личный состав соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ в районах передовых подразделений вдоль линии разграничения.
Напомним, 5 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что командование вооруженных сил России обязало руководство 1-го и 2-го армейских корпусов на Донбассе передать им все личные дела офицерского состава.