Російські ЗМІ знімають антиукраїнські матеріали в зоні АТО – розвідка

“Центром інформаційного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей проводяться зйомки антиукраїнських пропагандистських матеріалів з метою звинувачення сил АТО у відкритті вогню та їх дискредитації перед світовою спільнотою напередодні початку перегорів у форматі "нормандської четвірки" (6 квітня ц.р.)”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що до зйомок провокаційних роликів залучався особовий склад з’єднань і частин 1-го і 2-го АК ЗС РФ у районах передових підрозділів вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, 5 квітня Головне управляння розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що командування збройних сил Росії зобов’язало керівництво 1-го та 2-го армійських корпусів на Донбасі передати їм усі особові справи офіцерського складу.