Российские СМИ распространяют фейковые новости о смерти Елизаветы II - Royal Central
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В течение рождественских праздников российские издания распространяли новости о том, что Королева Великобритании Елизавета II умерла после того, как страдала от "тяжелой простуды", передает УНН со ссылкой на британское издание Royal Central.
Отмечается, что "прокремлевское" издание “Известия” написало: “Некоторые пользователи сети считают, что отсутствие опровержения подтверждает трагедию в королевской семье, которую они решили не объявлять пока что, учитывая необходимость выполнить все соответствующие процедуры — включая тайные”.
"Прокремлевский" новостной сайт Life.ru утверждал, что связался с Букингемским дворцом, где журналистам опровергли смерть Королевы.
“Это абсолютно не соответствует действительности. Это не могло быть на этом сайте. Не могли бы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию? ”, - говорится в сообщении.
Кроме того, телеканал Минобороны РФ “Звезда” также распространил поддельный скриншот.
Наиболее "бульварная" в России “Комсомольская правда” опубликовала сообщение о том, что на сайте королевской семьи срочно удалили всю информацию о смерти Елизаветы II.
“Официальный сайт британской королевской семьи опубликовал известие о смерти королевы Елизаветы II, но позже срочно удалил ее”, — отметило издание.
Отмечается, что сейчас российские издания оправдываются тем, что распространение поддельных скриншотов началось с небольших сайтов.
Как сообщал УНН, королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике 8 января после продолжительной болезни.