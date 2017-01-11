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Російські ЗМІ поширюють фейкові новини про смерть Єлизавети II - Royal Central

Російські ЗМІ поширюють фейкові новини про смерть Єлизавети II - Royal Central

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Протягом різдвяних свят російські видання поширювали новини про те, що КоролеваВеликобританії Єлизавета II померла після того, як страждала від "тяжкої застуди", передає УНН з посиланням на британське видання Royal Central.

Зазначається, що "прокремлівське" видання “Известия” написало: “Деякі користувачі мережі вважають, що відсутність заперечення підтверджує трагедію в королівській родині, яку вони вирішили не оголошувати поки що, з огляду на необхідність виконати всі відповідні процедури — включаючи таємні”.

"Прокремлівський" новинний сайт Life.ru стверджував, що зв’язався з Букінгемським палацом, де журналістам спростували смерть Королеви.

“Це абсолютно не відповідає дійсності. Це не могло бути на цьому сайті. Чи не могли б ви надішлати нам скріншот або будь-яке посилання на цю інформацію? ”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, телеканал Міноборони РФ “Звезда” також поширив підроблений скріншот.

Найбільш "бульварна" в Росії “Комсомольская правда” опублікувала повідомлення про те, що на сайті королівської сім’ї терміново видалили всю інформацію про смерть Єлизавети II.

“Офіційний сайт британської королівської сім’ї опублікував звістку про смерть королеви Єлизавети II, але пізніше терміново видалив її”, — зазначило видання.

Зазначається, що наразі російські видання виправдовуються тим, що поширення підроблених скріншотів почалося з невеликих сайтів.

Як повідомляв УНН, королева Великобританії Єлизавета II вперше з’явилася на публіці 8 січня після тривалої хвороби.

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