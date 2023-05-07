российские захватчики ранили 5 жителей Донетчины ― ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Оккупационные войска россии за прошедшие сутки ранили 5 жителей Донецкой области, сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"За 6 мая россияне ранили 5 жителей Донетчины: в Нью-Йорке, Северном, Авдеевке, Красногоровке и Максимовке", - говорится в сообщении.
Дополнение
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За минувшие сутки российские оккупанты 51 раз обстреливали Херсонскую область. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще четыре получили ранения.