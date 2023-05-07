російські загарбники поранили 5 жителів Донеччини ― ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Окупаційні війська росії протягом минулої доби поранили 5 жителів Донецької області, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 6 травня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Північному, Авдіївці, Красногорівці та Максимівці", - йдеться у повідомленні.
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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За минулу добу російські окупанти 51 раз обстрілювали Херсонщину. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще чотири дістали поранення.