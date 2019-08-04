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Российские военные проводят в Керчи подводную экспедицию

Российские военные проводят в Керчи подводную экспедицию

Киев  •  УНН

 • 8483 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Российские военные и представители поискового движения проводят экспедицию "Аджимушкай-2019" в Керчи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"В период с 29 июля по 13 августа будет проведен второй этап поисковой экспедиции" Аджимушкай-2019 "в районе Аджимушкайских каменоломен города Керчь", - говорится в сообщении Южного военного округа России.

В пресс-службе округа сообщили, что на первом этапе экспедиции привлекли гидрографическое судно Черноморского флота, благодаря которому можно обнаружить остатки кораблей и самолетов.

"Были обнаружены самолет "Аэрокобра", останки штурмовика ИЛ-2, пароход "Мария", который затонул в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи F-334а. Часть выявленных артефактов была поднята со дна моря на поверхность", - отметили в ведомстве.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года, в боях участвовали 13 000 человек. В живых оставалось 48 человек. Осада длилась 170 дней.

В начале мая 2017 года с дна моря в зоне строительства Керченского моста подняли самолет времен Второй мировой войны.

Напомним, захваченные возле Керчи украинские корабли исчезли из порта.

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