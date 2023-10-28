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российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии

Киев • УНН

 • 60197 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В течение дня 28 октября армия России обстреливала четыре общины Сумской области. Зафиксировано 9 взрывов. Об этом отметили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии

Детали

Под обстрелами были такие общины Сумщины:

  • Краснопольская община: армия рф наносила удары из минометов (два взрыва).
  • Шалигинская община: осуществлен минометный обстрел (четыре взрыва).
  • Глуховская община: зафиксировано два взрыва из артиллерии.
  • Середино-Будская община: одну мину сбросили армейцы РФ на территорию громады.

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