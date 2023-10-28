російські військові обстрілювали чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Упродовж дня 28 жовтня армія росії обстрілювала чотири громади Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Під обстрілами були такі громади Сумщини:
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- Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (два вибухи).
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- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (чотири вибухи).
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- Глухівська громада: зафіксовано два вибухи з артилерії.
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- Середино-Будська громада: одну міну скинули армійці РФ на територію громади.
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