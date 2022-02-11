Российские военные учения вблизи Украины равносильны эскалации - МИД Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Наращивание российских войск и военные учения на границе с Украиной равносильны эскалации, заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.
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"С военной стороны мы не видим никаких признаков деэскалации, а скорее наоборот. Продолжается наращивание российской военной мощи, а в Беларуси около 30 000 солдат провели военные учения, частично в непосредственной близости от украинской границы, - заявила Бербок во время выступления на пресс-конференции в Иордании. - Вот почему мы интенсивно готовимся ко всем сценариям, конечно, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и нашими партнерами в Европейском союзе. Есть красная граница, и это суверенитет Украины. Мы готовимся всеми мероприятиями и жестко, но одновременно работаем и на диалог".
Детали
Бербок добавила, что военно-морские учения России в Черном и Азовском морях также означают эскалацию.
Ранее
США призвали американцев, которые находятся в Украине, немедленно покинуть страну в связи с "возросшими угрозами военных действий России" против Украины.
"Не ездите в Украину в связи с ростом угроз российских военных действий и COVID-19. Тем, кто находится в Украине, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом", - говорится в сообщении Госдепартамента США.
Россия отрицает, что планирует нападение на Украину, однако на ее границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч военнослужащих.