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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Російські військові навчання поблизу України рівносильні ескалації – МЗС Німеччини

Російські військові навчання поблизу України рівносильні ескалації – МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 20985 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Нарощування російських військ та військові навчання на кордоні з Україною рівносильні ескалації, заявила у п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Цитата

"З військового боку ми не бачимо жодних ознак деескалації, а скоріше навпаки. Триває нарощування російської військової могутності, а в Білорусі близько 30 000 солдатів провели військові навчання, частково в безпосередній близькості від українського кордону, - заявила Бербок під час виступу на пресконференції в Йорданії. - От чому ми інтенсивно готуємося до всіх сценаріїв, звичайно, у тісній співпраці з нашими союзниками та нашими партнерами в Європейському союзі. Є червона межа, і це суверенітет України. Ми готуємось усіма заходами і жорстко, але одночасно працюємо і на діалог".

Деталі

Бербок додала, що військово-морські навчання Росії у Чорному та Азовському морях також означають ескалацію.

Раніше

США закликали американців, які перебувають в Україні, негайно покинути країну у зв'язку зі "збільшеними загрозами воєнних дій Росії" проти України.

"Не їздіть в Україну у зв'язку зі зростанням загроз російських військових дій і COVID-19. Тим, хто перебуває в Україні, слід негайно залишити країну комерційним або приватним транспортом", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Росія заперечує, що планує напад на Україну, проте на її кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч військовослужбовців.

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