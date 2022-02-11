Російські військові навчання поблизу України рівносильні ескалації – МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Нарощування російських військ та військові навчання на кордоні з Україною рівносильні ескалації, заявила у п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
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"З військового боку ми не бачимо жодних ознак деескалації, а скоріше навпаки. Триває нарощування російської військової могутності, а в Білорусі близько 30 000 солдатів провели військові навчання, частково в безпосередній близькості від українського кордону, - заявила Бербок під час виступу на пресконференції в Йорданії. - От чому ми інтенсивно готуємося до всіх сценаріїв, звичайно, у тісній співпраці з нашими союзниками та нашими партнерами в Європейському союзі. Є червона межа, і це суверенітет України. Ми готуємось усіма заходами і жорстко, але одночасно працюємо і на діалог".
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Бербок додала, що військово-морські навчання Росії у Чорному та Азовському морях також означають ескалацію.
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США закликали американців, які перебувають в Україні, негайно покинути країну у зв'язку зі "збільшеними загрозами воєнних дій Росії" проти України.
"Не їздіть в Україну у зв'язку зі зростанням загроз російських військових дій і COVID-19. Тим, хто перебуває в Україні, слід негайно залишити країну комерційним або приватним транспортом", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
Росія заперечує, що планує напад на Україну, проте на її кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч військовослужбовців.