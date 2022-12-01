Российские военные дружеским огнем убили 14 мобилизованных оккупантов - Громов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Артиллеристы российских захватчиков дружеским огнем убили 14 мобилизованных 1-го "армейского корпуса Донецка" войск рф на территории оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Сами оккупанты продолжают уничтожать своих товарищей. Так, 24 ноября артиллерийское подразделение вооруженных сил российской федерации обстреляло позиции мобилизованных 1-го "армейского корпуса Донецка" российских оккупационных войск. Это произошло на юго-западной окраине населенного пункта Цукуры временно оккупированной территории Херсонской области. В результате попадания 152-мм снаряда в палатку, 14 военнослужащих погибли и 7 военнослужащих получили ранения», - рассказал Громов.
Он отметил, что из-за таких случаев неудивительно, что мобилизованные в Донецкой области не желают выполнять преступные приказы на временно оккупированной территории Херсонской области и предпринимают всевозможные меры, чтобы избежать участия в боевых действиях.
Дополнение
В Генштабе ранее сообщали, что россия направляет мобилизованных на Донбасс, бросает даже студентов.