Российские военные дружеским огнем убили 14 мобилизованных оккупантов - Громов

Цитата

«Сами оккупанты продолжают уничтожать своих товарищей. Так, 24 ноября артиллерийское подразделение вооруженных сил российской федерации обстреляло позиции мобилизованных 1-го "армейского корпуса Донецка" российских оккупационных войск. Это произошло на юго-западной окраине населенного пункта Цукуры временно оккупированной территории Херсонской области. В результате попадания 152-мм снаряда в палатку, 14 военнослужащих погибли и 7 военнослужащих получили ранения», - рассказал Громов.

Он отметил, что из-за таких случаев неудивительно, что мобилизованные в Донецкой области не желают выполнять преступные приказы на временно оккупированной территории Херсонской области и предпринимают всевозможные меры, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Дополнение

В Генштабе ранее сообщали, что россия направляет мобилизованных на Донбасс, бросает даже студентов.