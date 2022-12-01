Російські військові дружнім вогнем вбили 14 мобілізованих окупантів - Громов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Артилеристи російських загарбників дружнім вогнем вбили 14 мобілізованих 1-го "армійського корпусу Донецька" військ рф на території окупованої Херсонської області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Самі окупанти продовжують знищувати своїх товаришів. Так, 24 листопада артилерійський підрозділ збройних сил російської федерації обстріляв позиції мобілізованих 1-го "армійського корпусу Донецька" російських окупаційних військ. Це сталося на південно-західній околиці населеного пункту Цукури тимчасово окупованої території Херсонської області. Внаслідок попадання 152-мм снаряду в намет, 14 військовослужбовців загинули та 7 військовослужбовців отримали поранення», - розповів Громов.
Він зазначив, що через такі випадки не дивно, що мобілізовані в Донецькій області не бажають виконувати злочинні накази на тимчасово окупованій території Херсонської області та вдаються до всіляких заходів, щоб уникнути участі в бойових діях.
Доповнення
У Генштабі раніше повідомлялося, що росія направляє мобілізованих на Донеччину, кидає навіть студентів.