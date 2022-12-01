Російські військові дружнім вогнем вбили 14 мобілізованих окупантів - Громов

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«Самі окупанти продовжують знищувати своїх товаришів. Так, 24 листопада артилерійський підрозділ збройних сил російської федерації обстріляв позиції мобілізованих 1-го "армійського корпусу Донецька" російських окупаційних військ. Це сталося на південно-західній околиці населеного пункту Цукури тимчасово окупованої території Херсонської області. Внаслідок попадання 152-мм снаряду в намет, 14 військовослужбовців загинули та 7 військовослужбовців отримали поранення», - розповів Громов.

Він зазначив, що через такі випадки не дивно, що мобілізовані в Донецькій області не бажають виконувати злочинні накази на тимчасово окупованій території Херсонської області та вдаються до всіляких заходів, щоб уникнути участі в бойових діях.

Доповнення

У Генштабі раніше повідомлялося, що росія направляє мобілізованих на Донеччину, кидає навіть студентів.