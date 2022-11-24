росія направляє мобілізованих на Донеччину, кидає навіть студентів - Генштаб

Цитата

«Протягом тижня відмічена передислокація підрозділів російських окупаційних військ насамперед мотострілецьких, танкових, повітряно-десантних, артилерійських та інших з тимчасово окупованих територій Херсонської області на інші напрямки», - розповів Громов.

За його словами, російське командування продовжує перекидати мобілізованих на Донеччину.

«Також тривала передислокація підрозділів мобілізаційного резерву першого армійського корпусу (Донецьк) на тимчасово окуповану територію в Донецькій області. При цьому особовому складу з-поміж студентів-слухачів, а також особам старше вікової групи понад 50 років в черговий раз надавалися обіцянки щодо можливості звільнення з лав російських окупаційних військ після повернення в пункт постійної дислокації», - сказав Громов.

Доповнення

Громов повідомляв раніше, що росія дуже хоче встановити контроль над Донецькою областю, проте вона може нарощувати свої сили і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.