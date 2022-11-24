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росія направляє мобілізованих на Донеччину, кидає навіть студентів - Генштаб

росія направляє мобілізованих на Донеччину, кидає навіть студентів - Генштаб

Київ • УНН

 • 427540 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія продовжує передислокацію військ з Херсонської області на інші напрямки. У Донецьку область «кидають» мобілізаційний резерв, серед яких студенти. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Протягом тижня відмічена передислокація підрозділів російських окупаційних військ насамперед мотострілецьких, танкових, повітряно-десантних, артилерійських та інших з тимчасово окупованих територій Херсонської області на інші напрямки», - розповів Громов.

За його словами, російське командування продовжує перекидати мобілізованих на Донеччину.

«Також тривала передислокація підрозділів мобілізаційного резерву першого армійського корпусу (Донецьк) на тимчасово окуповану територію в Донецькій області. При цьому особовому складу з-поміж студентів-слухачів, а також особам старше вікової групи понад 50 років в черговий раз надавалися обіцянки щодо можливості звільнення з лав російських окупаційних військ після повернення в пункт постійної дислокації», - сказав Громов.

Доповнення

Громов повідомляв раніше, що росія дуже хоче встановити контроль над Донецькою областю, проте вона може нарощувати свої сили і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.

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