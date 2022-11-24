россия направляет мобилизованных в Донецкую область, бросает даже студентов - Генштаб

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«В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других с временно оккупированных территорий Херсонской области на другие направления», - рассказал Громов.

По его словам, российское командование продолжает перебрасывать мобилизованных в Донецкую область.

«Также продолжалась передислокация подразделений мобилизационного резерва первого армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию в Донецкой области. При этом личному составу среди студентов-слушателей, а также лицам старше возрастной группы более 50 лет в очередной раз предоставлялись обещания о возможности освобождения из рядов российских оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации», - сказал Громов.

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Громов сообщал ранее, что россия очень хочет установить контроль над Донецкой областью, однако она может наращивать свои силы и на Запорожском, и на Луганском направлениях.