россия направляет мобилизованных в Донецкую область, бросает даже студентов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. россия продолжает передислокацию войск из Херсонской области на другие направления. В Донецкую область «бросают» мобилизационный резерв, среди которых студенты. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Цитата
«В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других с временно оккупированных территорий Херсонской области на другие направления», - рассказал Громов.
По его словам, российское командование продолжает перебрасывать мобилизованных в Донецкую область.
«Также продолжалась передислокация подразделений мобилизационного резерва первого армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию в Донецкой области. При этом личному составу среди студентов-слушателей, а также лицам старше возрастной группы более 50 лет в очередной раз предоставлялись обещания о возможности освобождения из рядов российских оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации», - сказал Громов.
Дополнение
Громов сообщал ранее, что россия очень хочет установить контроль над Донецкой областью, однако она может наращивать свои силы и на Запорожском, и на Луганском направлениях.