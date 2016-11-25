Российские спецслужбы для вербовки украинских военных прибегали к угрозам родственникам - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские спецслужбы для вербовки украинских военнослужащих угрожают их родственникам и применяют физическое насилие. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"Нами задокументировано и неоднократно зафиксировано, что российские спецслужбы используют грязные и откровенно бандитские методы вербовки. В частности давление и угрозы расправой родственникам военнослужащих, находящихся на территории Автономной Республики Крым, угрозы украинским военным заключением по надуманным обвинениям, а также применения физического насилия", - подчеркнул А.Ткачук.