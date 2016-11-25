Російські спецслужби для вербування українських військових вдавались до погроз родичам - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські спецслужби для вербування українських військовослужбовців погрожують їхнім родичам та застосовують фізичне насильство. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
“Нами задокументовано й неодноразово зафіксовано, що російські спецслужби використовують брудні та відверто бандитські методи вербування. Зокрема тиск і погрози розправою родичам військовослужбовців, які перебувають на території Автономної Республіки Крим, погрози українським військовим ув’язненням за надуманими звинуваченнями, а також застосування фізичного насильства”, — наголосив О.Ткачук.