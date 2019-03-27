Российские силовики подрались с местными жителями во время обысков у крымских татар

“В микрорайне Каменка в Симферополе российские силовики задержали несколько человек возле дома местного жителя Рустема Шейхалиева, где утром 27 марта проводят обыск по уголовному делу об участии в запрещенной Россией религиозной организации “Хизб ут-Тахрир” — сообщают очевидцы.

Российские силовики оцепили микрорайон и призвали жителей разойтись. После получения отказа, между жителями и силовиками произошла драка, в результате которой было задержано двоих человек, фамилии неизвестны.

Как сообщал УНН, задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ.

Прибывших к местам совершения обысков у фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” оккупанты не допустили адвокатов.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.