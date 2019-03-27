Російські силовики побилися з місцевими жителями під час обшуків у кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У мікрорайоні Кам'янка в окупованому Сімферополі російські силовики побилися з місцевими жителями. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
"У мікрорайне Кам'янка в Сімферополі російські силовики затримали кілька людей біля будинку місцевого жителя Рустема Шейхаліева, де уранці 27 березня проводять обшук по кримінальній справі про участь в забороненій Росією релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" - повідомляють очевидці.
Російські силовики оточили мікрорайон і закликали жителів розійтися. Після отримання відмови, між жителями і силовиками сталася бійка, в результаті якої було затримано двох осіб, прізвища невідомі.
Як повідомляв УНН, затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ.
Прибулих до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти не допустили адвокатів.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".