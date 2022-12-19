Российские ракеты «убивают» украинскую промышленность и спрос на рынке металлопроката и строительства, но бизнес терпеливо ожидает «весны», - обзор от Vartis

За год черный металлопрокат в Украине подорожал на 21-28%, если считать в гривнах (в зависимости от вида проката).

Однако, оказывается, что подорожание произошло только в национальной валюте из-за роста инфляции в стране. На самом же деле, если считать в долларах – металл на мировых рынках значительно подешевел по сравнению с 2021 годом – на 22%. Об этом рассказал коммерческий директор Национальной сети металлцентров «Vartis» Сергей Коваленко.

Сегодня стоимость черного металлопроката (арматуры) составляет 740 долларов за тонну, а в 2021 году стоимость тонны достигала 950 долларов. Металл упал в цене за год на 210-220 долларов.

«В начале 2023 года, примерно во второй половине февраля-марта, по прогнозам экспертов внешних рынков, цены на металл поднимутся. Это связано с сезонным фактором. Если клиент планирует покупку металла, то, с точки зрения экономии, при наличии площадей для хранения товара, черный металлопрокат лучше покупать сейчас», - рассказал Коваленко.

Есть еще один фактор, который может повлиять на удорожание металла на украинском рынке – дефицит определенных категорий металлопроката из-за невозможности их производства в Украине.

Такое уже случалось, когда россия уничтожила ММК им.Ильича и Азовсталь, где производились двутавровая балка, рельсы и толстые листы. Тогда цены на эти категории в Украине выросли почти вдвое.

Пока, несмотря на то, что такие крупные заводы, как «ArcelorMittal Кривой Рог», «Каметсталь» не работают из-за энергетического кризиса.

Препятствуют их запуску и российские ракеты (в ночь с 4 на 5 декабря ракета попала в цех криворожского предприятия). Однако пока дефицит определенных видов металлопроката на украинском рынке не возникает: все есть и в достаточном количестве. Украинские металлопроизводители снабжены складскими запасами готовой продукции.

В случае критической остановки заводов возможно возникновение дефицита в будущем, что также приведет к росту цен на украинском рынке металлопроката, ведь дефицитные товары придется импортировать, рассказал коммерческий директор Вартис.

«Бизнес, работающий на рынке металла и строительства, надеется на позитивные для Украины результаты в войне весной, в начале сезона в отрасли, ведь это будет означать, что произойдут положительные изменения: прежде всего, рост спроса на – металлопрокат и строительные материалы, которые поднимут отрасль, а с ней – экономику».

Также Коваленко отмечает, чтобы не зависеть от отключений, Вартис прилагает максимум усилий для обеспечения автономной работы своих составов.

Чтобы выполнить все заказы клиентов: в компании меняют графики загрузок, включая выходные, а при необходимости – нагружают ночью.

«Ситуация нуждается в приспособлении. Сейчас снабжаем генераторами наши металлоцентры. Погрузочные механизмы на складах, где есть автономный источник энергии, могут работать независимо от отключений. Процесс перевода складов на работу в автономном состоянии стартовал в ноябре. В планах обеспечить такими источниками ряд важных областных металлобаз».

Кроме того, рассказывает Коваленко, пока ведется работа по установке резервных источников питания, в компании состоялся переход к ненормированному режиму работы, в случае необходимости. Да, в металлоцентрах нагружают заказы, когда есть электроэнергия.

«Уже были случаи с загрузками заказов ночью, но все, конечно, согласно правилам техники безопасности. Также менеджеры и логисты стараются формировать сборные заказы, чтобы авто, которое загружается на центральных складах, где есть питание, могло обеспечить комплексные заказы сразу нескольким клиентам».

Тем не менее, несмотря на такие действия со стороны компании, ситуация с электроснабжением оказывает значительное влияние на рынок, ведь часто клиент не может принять металл из-за отсутствия электричества.

«Фиксируем значительное снижение спроса в дни обстрелов критической инфраструктуры, а также во время значительных и длительных отключений. Перебои с электроэнергией убивают спрос на металлопрокат, который в этом году из-за первого фактора – войну – был и так невелик. Однако это было предсказуемо, и мы морально готовились к такому сценарию.

Компания поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины, которые способны защитить украинское небо и добиваться значительных позитивных сдвигов в войне. Весной с оттепелью ожидаем повышения спроса на металлопрокат», - резюмировал коммерческий директор Vartis Сергей Коваленко.