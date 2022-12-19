Российские ракеты «убивают» украинскую промышленность и спрос на рынке металлопроката и строительства, но бизнес терпеливо ожидает «весны», - обзор от Vartis

ukru
Эксклюзив
16:00 • 50385 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 114732 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 122410 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107067 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102042 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85873 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110391 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135857 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122928 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136665 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131904 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128136 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113619 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 62001 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 50021 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225703 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256297 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194904 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200468 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 61977 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113615 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118183 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125811 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140982 просмотра
Актуальное
Российские ракеты «убивают» украинскую промышленность и спрос на рынке металлопроката и строительства, но бизнес терпеливо ожидает «весны», - обзор от Vartis

Российские ракеты «убивают» украинскую промышленность и спрос на рынке металлопроката и строительства, но бизнес терпеливо ожидает «весны», - обзор от Vartis

Киев • УНН

 • 711670 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фактор, который сегодня сильнее остальных влияет на рынок металлопроката и строительства, а также другие отрасли в Украине – это вооруженная агрессия россии. Массовые ракетные удары рф по энергетической инфраструктуре не дают возможности нормально работать промышленности, которая вынуждена приостанавливать производство из-за нехватки электроэнергии. Кроме того, такое следствие террористических действий россии, как отключение, убивают любой спрос.

За год черный металлопрокат в Украине подорожал на 21-28%, если считать в гривнах (в зависимости от вида проката).
Однако, оказывается, что подорожание произошло только в национальной валюте из-за роста инфляции в стране. На самом же деле, если считать в долларах – металл на мировых рынках значительно подешевел по сравнению с 2021 годом – на 22%. Об этом рассказал коммерческий директор Национальной сети металлцентров «Vartis» Сергей Коваленко.

Сегодня стоимость черного металлопроката (арматуры) составляет 740 долларов за тонну, а в 2021 году стоимость тонны достигала 950 долларов. Металл упал в цене за год на 210-220 долларов.

«В начале 2023 года, примерно во второй половине февраля-марта, по прогнозам экспертов внешних рынков, цены на металл поднимутся. Это связано с сезонным фактором. Если клиент планирует покупку металла, то, с точки зрения экономии, при наличии площадей для хранения товара, черный металлопрокат лучше покупать сейчас», - рассказал Коваленко.

Есть еще один фактор, который может повлиять на удорожание металла на украинском рынке – дефицит определенных категорий металлопроката из-за невозможности их производства в Украине.

Такое уже случалось, когда россия уничтожила ММК им.Ильича и Азовсталь, где производились двутавровая балка, рельсы и толстые листы. Тогда цены на эти категории в Украине выросли почти вдвое.

Пока, несмотря на то, что такие крупные заводы, как «ArcelorMittal Кривой Рог», «Каметсталь» не работают из-за энергетического кризиса.

Препятствуют их запуску и российские ракеты (в ночь с 4 на 5 декабря ракета попала в цех криворожского предприятия). Однако пока дефицит определенных видов металлопроката на украинском рынке не возникает: все есть и в достаточном количестве. Украинские металлопроизводители снабжены складскими запасами готовой продукции.

В случае критической остановки заводов возможно возникновение дефицита в будущем, что также приведет к росту цен на украинском рынке металлопроката, ведь дефицитные товары придется импортировать, рассказал коммерческий директор Вартис.

«Бизнес, работающий на рынке металла и строительства, надеется на позитивные для Украины результаты в войне весной, в начале сезона в отрасли, ведь это будет означать, что произойдут положительные изменения: прежде всего, рост спроса на – металлопрокат и строительные материалы, которые поднимут отрасль, а с ней – экономику».

Также Коваленко отмечает, чтобы не зависеть от отключений, Вартис прилагает максимум усилий для обеспечения автономной работы своих составов.

Чтобы выполнить все заказы клиентов: в компании меняют графики загрузок, включая выходные, а при необходимости – нагружают ночью.

«Ситуация нуждается в приспособлении. Сейчас снабжаем генераторами наши металлоцентры. Погрузочные механизмы на складах, где есть автономный источник энергии, могут работать независимо от отключений. Процесс перевода складов на работу в автономном состоянии стартовал в ноябре. В планах обеспечить такими источниками ряд важных областных металлобаз».

Кроме того, рассказывает Коваленко, пока ведется работа по установке резервных источников питания, в компании состоялся переход к ненормированному режиму работы, в случае необходимости. Да, в металлоцентрах нагружают заказы, когда есть электроэнергия.

«Уже были случаи с загрузками заказов ночью, но все, конечно, согласно правилам техники безопасности. Также менеджеры и логисты стараются формировать сборные заказы, чтобы авто, которое загружается на центральных складах, где есть питание, могло обеспечить комплексные заказы сразу нескольким клиентам».

Тем не менее, несмотря на такие действия со стороны компании, ситуация с электроснабжением оказывает значительное влияние на рынок, ведь часто клиент не может принять металл из-за отсутствия электричества.

«Фиксируем значительное снижение спроса в дни обстрелов критической инфраструктуры, а также во время значительных и длительных отключений. Перебои с электроэнергией убивают спрос на металлопрокат, который в этом году из-за первого фактора – войну – был и так невелик. Однако это было предсказуемо, и мы морально готовились к такому сценарию.
Компания поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины, которые способны защитить украинское небо и добиваться значительных позитивных сдвигов в войне. Весной с оттепелью ожидаем повышения спроса на металлопрокат», - резюмировал коммерческий директор Vartis Сергей Коваленко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы