Російські ракети «вбивають» українську промисловість та попит на ринку металопрокату і будівництва, але бізнес терпляче очікує на «весну», - огляд від Vartis

За рік чорний металопрокат в Україні подорожчав на 21-28%, якщо рахувати в гривнях (залежно від виду прокату).

Проте, виявляється, що подорожчання трапилося тільки у національній валюті через ріст інфляції в країні. Насправді ж, якщо рахувати у доларах – метал на світових ринках значно подешевшав порівняно з 2021 роком – на 22%. Про це розповів комерційний директор Національної мережі металоцентрів «Vartis» Сергій Коваленко.

Сьогодні вартість чорного металопрокату (арматури) становить 740 доларів за тонну, а у 2021 році вартість тонни сягала 950 доларів. Метал впав у ціні за рік на 210-220 доларів.

«На початку 2023 року, приблизно у другій половині лютого-березня, за прогнозами експертів зовнішніх ринків, ціни на метал піднімуться. Це пов’язано з сезонним фактором. Якщо клієнт планує покупку металу, то, з точки розу економії, за наявності площ для збереження товару, чорний металопрокат краще купувати зараз», - розповів Коваленко.

Є ще один фактор, який може вплинути на здорожчання металу на українському ринку – дефіцит певних категорій металопрокату через неможливість їх виробництва в Україні.

Таке вже траплялося, коли росія знищила ММК ім.Ілліча та Азовсталь, де вироблялся двутаврова балка, рельси та товсті листи. Тоді ціни на ці категорії в Україні виросли майже вдвічі.

Наразі, не заважаючи на те, що такі великі заводи, як «ArcelorMittal Кривий ріг», «Каметсталь» не працюють через енергетичну кризу.

Заважають їх запуску і російські ракети (в ніч з 4 на 5 грудня ракета потрапила в цех криворізького підприємства). Проте наразі дефіциту певних видів металопрокату на українському ринку не виникає: все є і в достатній кількості. Українські металовиробники забезпечені складськими запасами готової продукції.

У випадку ж критичного зупинення заводів можливе виникнення дефіциту у майбутньому, що також призведе до росту цін на українському ринку металопрокату, адже дефіцитні товари доведеться імпортувати, розповів комерційний директор Вартіс.

«Бізнес, який працює на ринку металу та будівництва, сподівається на позитивні для України результати у війні навесні, на початку сезону у галузі, адже це означатиме, що відбудуться позитивні зміни: перш за все – ріст попиту на металопрокат та будівельні матеріали, що підніме галузь, а з нею – економіку».

Також Коваленко зазначає, щоб не залежати від відключень, Вартіс прикладає максимум зусиль для забезпечення автономної роботи своїх складів.

Щоб виконати всі замовлення клієнтів: у компанії змінюють графіки завантажень, включаючи вихідні, а за потреби – навантажують вночі.

«Ситуація потребує пристосування. Наразі забезпечуємо генераторами наші металоцентри. Навантажувальні механізми на складах, де є автономне джерело енергії, можуть працювати незалежно від відключень. Процес переведення складів на роботу в автономному стані стартував у листопаді. В планах забезпечити такими джерелами ряд важливих обласних металобаз».

Крім того, розповідає Коваленко, поки ведеться робота з встановленням резервних джерел живлення, у компанії відбувся перехід до ненормованого режиму роботи, в разі потреби. Так, в металоцентрах навантажують замовлення, коли є електроенергія.

«Вже були випадки з завантаженнями замовлень вночі, але все, звісно, згідно правил техніки безпеки. Також наразі менеджери та логісти стараються формувати збірні замовлення, щоб авто, яке завантажується на центральних складах, де є живлення, могло забезпечити комплексні замовлення відразу декільком клієнтам».

Проте, все ж, не зважаючи на такі дії з боку компанії, ситуація з електропостачанням значно впливає на ринок, адже часто клієнт не може прийняти метал через відсутність електрики.

«Фіксуємо значне зниження попиту в дні обстрілів критичної інфраструктури, а також під час значних і тривалих відключень.

Перебої з електроенергією вбивають попит на металопрокат, який цього року через перший фактор – війну - був і так невеликим. Проте це було передбачувано і ми морально готувалися до такого сценарію.

Компанія підтримує та вірить в Збройні Сили України, які здатні захистити українське небо та далі досягати значних позитивних зрушень у війні. Навесні з відлигою очікуємо на підвищення попиту на металопрокат», - резюмував комерційний директор Vartis Сергій Коваленко.