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Российские пропагандисты массово распространяют фейки о Вооруженных Силах - Генштаб

Российские пропагандисты массово распространяют фейки о Вооруженных Силах - Генштаб

Киев • УНН

 • 113902 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Российские пропагандисты массово распространяют информацию о том, что якобы Вооруженные Силы Украины бросают в бой неподготовленных воинов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Так, по данным Генштаба ВСУ, основная форма распространения фейка - комментарии в чатах и социальных сетях, выполненные преимущественно с помощью фальшивых аккаунтов, так называемых "ботов" и "троллей", часто плохо подготовленных. Но могут встречаться и материалы "информационных агентств".

Как отмечают в Генштабе, основные признаки такой информации:

- Эмоциональность изложения
- Невозможность идентификации автора текста
- Подчеркнутая "украинскость"
- Применение штампов в стиле "распятого мальчика", фраз вроде "обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще", и др.

“Подобная информация не соответствует действительности. Главное доказательство этому - большие потери в рядах вооруженных сил рф”, - отмечают в Генштабе.

Так, Командование Сухопутных войск ВСУ проводит мобилизационные мероприятия взвешенно и грамотно. В подразделения ВСУ, территориальной обороны, других военных формирований желают записаться добровольцами тысячи украинцев, которые имеют опыт боевых действий. Десятки желающих желающих мужчин и женщин не имеют такой возможности и ждут своей очереди как раз потому, что территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) принимают на службу людей с соответствующим военным специальности по мере того, как разворачиваются подразделения и все виды их обеспечения, отметили в Генштабе ВСУ.

Воевать "пушечным мясом", без подготовки, по принципу "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было и остается прерогативой россиян-оккупантов, подчеркивают в Генштабе ВСУ.

К тому же, руководящими документами Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск ВС Украины начальникам ОТЦК и СП запрещено призывать граждан, которые ранее не имели опыта прохождения военной службы.

Отмечается также, что в связи с большим количеством желающих вступить в ряды ВСУ и, поскольку осуществляется мобилизация большого количества людей, ОТЦК и СП перегружены - в связи с чем могут возникать организационные проблемы. В Генштабе ВСУ призвали в случае призыва близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки сообщать Министерство обороны и руководство ВСУ.

Напомним

Ранее сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные российских военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады, которые совершают военные преступления против мирного населения Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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