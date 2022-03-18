Российские пропагандисты массово распространяют фейки о Вооруженных Силах - Генштаб

Детали

Так, по данным Генштаба ВСУ, основная форма распространения фейка - комментарии в чатах и социальных сетях, выполненные преимущественно с помощью фальшивых аккаунтов, так называемых "ботов" и "троллей", часто плохо подготовленных. Но могут встречаться и материалы "информационных агентств".

Как отмечают в Генштабе, основные признаки такой информации:

- Эмоциональность изложения

- Невозможность идентификации автора текста

- Подчеркнутая "украинскость"

- Применение штампов в стиле "распятого мальчика", фраз вроде "обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще", и др.

“Подобная информация не соответствует действительности. Главное доказательство этому - большие потери в рядах вооруженных сил рф”, - отмечают в Генштабе.

Так, Командование Сухопутных войск ВСУ проводит мобилизационные мероприятия взвешенно и грамотно. В подразделения ВСУ, территориальной обороны, других военных формирований желают записаться добровольцами тысячи украинцев, которые имеют опыт боевых действий. Десятки желающих желающих мужчин и женщин не имеют такой возможности и ждут своей очереди как раз потому, что территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) принимают на службу людей с соответствующим военным специальности по мере того, как разворачиваются подразделения и все виды их обеспечения, отметили в Генштабе ВСУ.

Воевать "пушечным мясом", без подготовки, по принципу "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было и остается прерогативой россиян-оккупантов, подчеркивают в Генштабе ВСУ.

К тому же, руководящими документами Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск ВС Украины начальникам ОТЦК и СП запрещено призывать граждан, которые ранее не имели опыта прохождения военной службы.

Отмечается также, что в связи с большим количеством желающих вступить в ряды ВСУ и, поскольку осуществляется мобилизация большого количества людей, ОТЦК и СП перегружены - в связи с чем могут возникать организационные проблемы. В Генштабе ВСУ призвали в случае призыва близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки сообщать Министерство обороны и руководство ВСУ.

Напомним

Ранее сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные российских военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады, которые совершают военные преступления против мирного населения Украины.