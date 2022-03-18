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Російські пропагандисти масово розповсюджують фейки про Збройні Сили - Генштаб

Російські пропагандисти масово розповсюджують фейки про Збройні Сили - Генштаб

Київ • УНН

 • 113903 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські пропагандисти масово розповсюджують інформацію про те, що, начебто, Збройні Сили України кидають у бій непідготовлених воїнів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Так, за даними Генштабу ЗСУ, основна форма поширення фейку – коментарі у чатах та соціальних мережах, виконані переважно за допомогою фальшивих акаунтів, так званих «ботів» та «тролів», часто погано підготовлених. Але можуть зустрічатися й матеріали "інформаційних агентств".

Як зазначають у Генштабі, основні ознаки такої інформації:

- Емоційність викладу
- Неможливість ідентифікації автора тексту
- Підкреслена «українськість»
- Застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика, фраз на кшталт «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще», та ін.

“Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому - великі втрати у лавах збройних сил рф”, - наголошують в Генштабі.

Так, Командування Сухопутних військ ЗСУ проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи ЗСУ, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки охочих бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (колишні військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом по мірі того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення, вказали у Генштабі ЗСУ.

Воювати «гарматним м’ясом», без підготовки, за принципами «с одной трехлинейкой на троих» «оружие добудешь в бою» і «солдат не надо жалеть, бабы нарожают» завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів, підкреслюють в Генштабі ЗСУ.

До того ж, керівними документами Збройних Сил України та Сухопутних військ ЗС України начальникам ОТЦК та СП заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.

Зазначається також, що у зв’язку з великою кількістю охочих вступити до лав ЗСУ та, оскільки здійснюється мобілізація великої кількості людей, ОТЦК та СП перевантажені - у зв’язку з чим можуть виникати організаційні проблеми. В Генштабі ЗСУ закликали у разі призову близьких та рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти Міністерство оборони та керівництво ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані російських військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади, які здійснюють воєнні злочини проти мирного населення України.

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