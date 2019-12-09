Российские паспорта получили 125 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей

"Президент Российской Федерации Владимир Путин всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины предоставил возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства. Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тысяч заявок, а по 125 тысячам людей уже приняты решения о предоставлении гражданства", - говорится в сообщении.

Ранее в УНН сообщалось, что Российская Федерация, согласно материалам для заседания правительства РФ, предлагает рассмотреть вопрос признания граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования.