Російські паспорти отримали 125 тисяч жителів Донецької та Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Громадянство Російській Федерації з квітня 2019 року отримали 125 тисяч жителів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство внутрішніх справ РФ.
"Президент Російської Федерації Володимир Путін всім жителям Донецької і Луганської областей України надав можливість скористатися спрощеним порядком отримання російського громадянства. Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло більше 160 тисяч заявок, а по 125 тисячам людей вже прийняті рішення про надання громадянства", - йдеться у повідомленні.
Раніше в УНН повідомлялося, що Російська Федерація, відповідно до матеріалів для засідання уряду РФ, пропонує розглянути питання визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди.