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Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить путина – разведка

Киев • УНН

 • 193879 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские олигархи, страдающие от санкций, хотят остановить российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить путина – разведка

Цитата

"В москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахстанского миллиардера Александра Машкевича. Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой путина. Санкции, наложенные на рРоссию и конкретных бизнесменов из - за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров", - говорится в сообщении.

Детали

По данным разведки, также речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.

"Но это осложняется тем, что путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения путина", - информирует ГУР.

Добавим

Петр Авен — российский политик и предприниматель, президент ОАО Акционерный Коммерческий банк "Альфа-Банк". По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов россии, обладая личным состоянием в 5,3 млрд.

Александр Машкевич — казахстанский миллиардер, родом из Киргизии, гражданин Канады, проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло 1,5 млрд долларов.

Напомним

Ранее разведка сообщила, что российская элита рассматривает возможность отстранения президента россии владимира путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность".

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