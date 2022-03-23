Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить путина – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские олигархи, страдающие от санкций, хотят остановить российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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"В москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахстанского миллиардера Александра Машкевича. Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой путина. Санкции, наложенные на рРоссию и конкретных бизнесменов из - за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров", - говорится в сообщении.
Детали
По данным разведки, также речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.
"Но это осложняется тем, что путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными". Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения путина", - информирует ГУР.
Добавим
Петр Авен — российский политик и предприниматель, президент ОАО Акционерный Коммерческий банк "Альфа-Банк". По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов россии, обладая личным состоянием в 5,3 млрд.
Александр Машкевич — казахстанский миллиардер, родом из Киргизии, гражданин Канады, проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло 1,5 млрд долларов.
Напомним
Ранее разведка сообщила, что российская элита рассматривает возможность отстранения президента россии владимира путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность".