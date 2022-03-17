Российские оккупанты снова обстреляли Киев, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты совершили новый обстрел Киева - спасатели получили ряд сообщений одновременно о пожарах в Святошинском районе столицы. Есть жертвы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, 17 марта около 16:30 поступило несколько сообщений одновременно о пожаре в Святошинском районе столицы.
В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб 1 человек. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 10 человек.
Также неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация продолжается. На месте задействовано 1 ед. пожарной техники и 5 человек.
Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда из-за чего осуществляется тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб 1 человек.
На месте задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 человек.
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