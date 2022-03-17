Російські окупанти знову обстріляли Київ, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти здійснили новий обстріл Києва - рятувальники отримали низку повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Є жертви, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Як повідомили рятувальники, 17 березня близько 16:30 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці.
Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 осіб.
Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 осіб.
Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряду через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина.
На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 осіб.
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