Российские оккупанты уже десятые сутки удерживают работников ЧАЭС

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"Смена, которая была (на момент захвата — Ред.), остается и сегодня там. Мы не можем заменить людей, и они уже 10 сутки работают. Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально-и это опасность ядерного объекта, потому что персонал должен работать стабильно. Люди питаются ограниченно, у них ограниченное количество лекарств и им очень тяжело. Их родные и близкие здесь, в Славутиче, так же переживают и не знают, что с этим делать", — сообщил Фомичев.

Детали

Такие действия российских оккупантов, которые препятствуют нормальной работе станции, мэр Славутича назвал терроризмом. Он добавил, что таких прецедентов в мире не было — захват ядерных объектов, атомных электростанций.

Вся техника оккупантов, которая проезжает Чернобыльскую зону, вывозит на колесах радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева.

"Вибрация, которая происходит во время движения техники, а не приведи Господь, если там начнутся военные действия, то это еще может повлиять и на 4 энергоблок, в котором есть нестабильные конструкции. Я имею в виду тот, который пострадал во время аварии в 1986-м году", — сказал он.

По его словам, обвал нестабильных конструкций может привести к выбросу радиоактивной пыли большого количества.

Напомним

В Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль - двое погибших, четверо раненых.