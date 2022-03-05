Російські окупанти вже десяту добу утримують працівників ЧАЕС

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"Зміна, яка була (на момент захоплення — Ред.), залишається і сьогодні там. Ми не можемо замінити людей, і вони вже 10 добу працюють. Вони розділилися на дві групи. Але втомилися морально, фізично, емоційно — і це небезпека ядерного об'єкта, тому що персонал має працювати стабільно. Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Їхні рідні і близькі тут, у Славутичі, так само переживають і не знають, що з цим робити", — повідомив Фомічев.

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Такі дії російських окупантів, які перешкоджають нормальній роботі станції, мер Славутича назвав тероризмом. Він додав, що таких прецедентів у світі не було — захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій.

Вся техніка окупантів, яка проїжджає Чорнобильську зону, вивозить на колесах радіоактивний пил на всю територію України в напрямку Києва.

"Вібрація, яка відбувається під час руху техніки, а не приведи Господь, якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4 енергоблок, у якому є нестабільні конструкції. Я маю на увазі той, який постраждав під час аварії у 1986-му році", — сказав він.

За його словами, обвал нестабільних конструкцій може призвести до викиду радіоактивного пилу великої кількості.

Нагадаємо

В Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених.