Российские оккупанты истощили свои атакующие группы и перешли в оборону на ряде направлений - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты истощили свои атакующие группировки и перешли в оборону на крупнейших операционных направлениях. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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“На сегодняшнее утро можно сказать, что на крупнейших операционных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Сумского, Черниговского, Харьковского, Южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами”, - рассказал Арестович.
Детали
По его словам, единственное, где противник пытается продвигаться в тактическом отношении — это зона ООС.
“Северодонецк, район Волновахи, район Мариуполя, где наиболее болезненна наша точка, но командование об этом знает, принимает соответствующие меры”, - отметил Арестович.
Дополнения
Русские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.