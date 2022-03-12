Российские оккупанты истощили свои атакующие группы и перешли в оборону на ряде направлений - ОП

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“На сегодняшнее утро можно сказать, что на крупнейших операционных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Сумского, Черниговского, Харьковского, Южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами”, - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, единственное, где противник пытается продвигаться в тактическом отношении — это зона ООС.

“Северодонецк, район Волновахи, район Мариуполя, где наиболее болезненна наша точка, но командование об этом знает, принимает соответствующие меры”, - отметил Арестович.

Дополнения

Русские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.