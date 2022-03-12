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Российские оккупанты истощили свои атакующие группы и перешли в оборону на ряде направлений - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты истощили свои атакующие группировки и перешли в оборону на крупнейших операционных направлениях. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“На сегодняшнее утро можно сказать, что на крупнейших операционных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Сумского, Черниговского, Харьковского, Южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами”, - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, единственное, где противник пытается продвигаться в тактическом отношении — это зона ООС.

“Северодонецк, район Волновахи, район Мариуполя, где наиболее болезненна наша точка, но командование об этом знает, принимает соответствующие меры”, - отметил Арестович.

Дополнения

Русские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.

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