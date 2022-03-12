Російські окупанти виснажили свої атакуючі угруповування та перейшли в оборону на низці напрямків - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти виснажили свої атакуючі угруповування та перейшли в оборону на найбільших операційних напрямках. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“На сьогоднішній ранок можна сказати, що на найбільших операційних напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповування та стає в оборону. Це стосується Київського напрямку, Сумського, Чернігівського, Харківського, Південного напрямку, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами”, - розповів Арестович.
Деталі
За його словами, єдине де противник намагається просуватися у тактичному відношенню — це зона ООС.
“Сєвєродонецьк, район Волновахи, район Маріуполя де найбільш болюча наша точка, але командування про це знає, вживає відповідних заходів”, - зазначив Арестович.
Доповнення
Російські окупанти, зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинені на раніше досягнутих рубежах.