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Российские оккупанты обстреляли порт Николаева

Российские оккупанты обстреляли порт Николаева

Киев • УНН

 • 197475 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли морской порт Николаев. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Администрации морских портов.

Цитата

"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним

В Николаевской области 21 марта российские оккупанты обстреляли автозаправку, погибло трое людей.

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