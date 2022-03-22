Российские оккупанты обстреляли порт Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли морской порт Николаев. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Администрации морских портов.
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"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним
В Николаевской области 21 марта российские оккупанты обстреляли автозаправку, погибло трое людей.