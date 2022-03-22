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Російські окупанти обстріляли порт Миколаєва

Російські окупанти обстріляли порт Миколаєва

Київ • УНН

 • 197476 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли морський порт Миколаїв. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Адміністрації морських портів.

Цитата

"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Миколаївській області 21 березня російські окупанти обстріляли автозаправку, загинуло троє людей.

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