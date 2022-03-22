Російські окупанти обстріляли порт Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли морський порт Миколаїв. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Адміністрації морських портів.
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"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Миколаївській області 21 березня російські окупанти обстріляли автозаправку, загинуло троє людей.