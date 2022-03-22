На Миколаївщині окупанти обстріляли АЗС: є загиблі

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Після ворожого обстрілу на автозаправній станції у Корабельному районі Миколаєва спалахнула пожежа на площі 10 кв. м.

Від поранень, несумісних із життям, загинуло троє чоловіків.

Одна жінка постраждала. Ще до прибуття рятувальників "швидка" доправила її у лікарню.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вдень 21 березня почали обстрілювати житлові райони Миколаєва.