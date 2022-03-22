На Миколаївщині окупанти обстріляли АЗС: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Миколаївській області 21 березня російські окупанти обстріляли автозаправку, загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Після ворожого обстрілу на автозаправній станції у Корабельному районі Миколаєва спалахнула пожежа на площі 10 кв. м.
Від поранень, несумісних із життям, загинуло троє чоловіків.
Одна жінка постраждала. Ще до прибуття рятувальників "швидка" доправила її у лікарню.
Нагадаємо
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вдень 21 березня почали обстрілювати житлові райони Миколаєва.