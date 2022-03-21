Окупанти почали обстрілювати житлові райони Миколаєва - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вдень почали обстрілювати житлові райони Миколаєва, пише УНН.
Цитата
"Орки вдень бомблять місто", - написав у Telegram голова Миколаївської ОДА.
"Оркостан це рідкісні покидьки, не знаю, як удень бомбити житлові райони, ну, взагалі, ідіоти. Люди наші ліквідовують усе це. Я вас прошу, не публікуйте відео, їх дуже багато... Ви не допомагаєте нікому", - сказав Кім у відеозверненні, закликавши не публікувати ні фото, ні відео.
Доповнення
На Миколаївщині у місцях, де окупанти відступили, люди готуються до посівної, у полях вже стоять трактори.