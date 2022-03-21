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Окупанти почали обстрілювати житлові райони Миколаєва - Кім

Окупанти почали обстрілювати житлові райони Миколаєва - Кім

Київ • УНН

 • 265286 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вдень почали обстрілювати житлові райони Миколаєва, пише УНН.

Цитата

"Орки вдень бомблять місто", - написав у Telegram голова Миколаївської ОДА.

"Оркостан це рідкісні покидьки, не знаю, як удень бомбити житлові райони, ну, взагалі, ідіоти. Люди наші ліквідовують усе це. Я вас прошу, не публікуйте відео, їх дуже багато... Ви не допомагаєте нікому", - сказав Кім у відеозверненні, закликавши не публікувати ні фото, ні відео.

Доповнення

На Миколаївщині у місцях, де окупанти відступили, люди готуються до посівної, у полях вже стоять трактори.

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